Villanova d’Albenga, cinque giorni di festa per celebrare la Natività di Maria

Villanova d’Albenga. In occasione dei festeggiamenti dell’8 settembre, festa della Natività di Maria, il Comitato dei festeggiamenti, in collaborazione con il Comune, la Parrocchia di S. Stefano, l’Unione Sportiva Villanovese, l’Associazione Culturale Villanovese e la Pro Loco, propongono cinque giornate di festa. Da lunedì 9 a sabato 14 settembre, si potranno vivere concerti musicali, spettacoli teatrali per grandi e piccini, avvolti nella magica atmosfera delle luminarie.

Lunedì 9 alle ore 21 presso la Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano, Vespri e musica, all’organo il Maestro Juan Paradell Solè organista titolare della Capella Musicale Pontificia “Sistina”. Martedì 10 alle 21 in piazza Mazzini spettacolo per bambini e non, a cura di dell’Associazione culturale “I Senzatetto”, dolci e bibite saranno offerti dalla locale Pro Loco. Mercoledì 11 ore 21 presso la Chiesa di Santa Caterina (centro Storico) concerto del soprano Guadia Geijsen e al pianoforte Alessandro Delfino con arie del repertorio classico-sacro e Lieder di Schubert e Brahms.

Giovedì 12 alle ore 21 nella centrale piazza Mazzini concerto della Corale Alpina “Monte Saccarello” di Imperia, per concludere sabato 14 sempre alle 21 presso la Sala Corrado del Salone di Fiori, quando la compagnia teatrale “La Valigia del Comico” presenterà la commedia teatrale brillante “La Gelosa” di A. Besson. In caso di maltempo gli spettacoli avranno luogo presso il Salone di Fiori.

Quest’anno le celebrazioni acquistano una particolare solennità, come tradizionalmente accade con cadenza quinquennale. Dopo una settimana di esposizione della statua della Madonna nella chiesa Santa Caterina del centro storico, a conclusione della settimana dei festeggiamenti, la domenica 15 settembre, successiva alla natività di Maria, alle ore 17,30 nella piazza Isoleri verrà celebrata la solenne Santa Messa officiata da S.E. Mons. Vittorio Lupi Vescovo Emerito di Savona. Al termine, con la partecipazione delle Confraternite, della Banda “Guido Moretti” di Pietra Ligure, inizierà la processione e trasporto della statua della Madonna nel Santuario, dove la statua lignea, per mezzo di un complesso e antico argano, sarà fatta lentamente risalire, fra preghiere e canti solenni, nella nicchia del Santuario, sopra il pilone dell’altare maggiore, dove sarà custodita fino all’anno prossimo. La complessa opera di risalita dalla statua viene ricordata dai Villanovesi con il nome “a muntata”, in dialetto Villanovese appunto la risalita.