La Polisportiva del Finale A.S.D., in collaborazione con l’Atletica Run Finale Ligure, organizza la seconda edizione del Vertical dei Castelli, Sabato 12 ottobre 2019 a Finale Ligure.

Si tratta di un Vertical non competitivo, che si svolgerà su un percorso di circa 1,5 Km, nella splendida cornice di Finalborgo, uno dei Borghi più belli d’Italia. La partenza è prevista in Piazza Porta Testa alle ore 19.00. Le iscrizioni sono aperte dalle ore 17.00, e per informazioni potete scrivere a segreteria@polisportivadelfinale.it, oppure telefonare al numero 3466738450.

Saranno distribuiti pacchi gara a tutti i partecipanti, con premi per i primi 50 arrivati e premi individuali per i primi 5 uomini e le prime 5 donne. Costo iscrizione € 10,00.