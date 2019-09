Albenga. Il Questore di Savona ha emesso un provvedimento di chiusura nei confronti di due esercizi etnici di Albenga, un minimarket sulla rotonda di piazza Matteotti e un altro a Pontelungo, “colpevoli” di aver venduto alcolici a minorenni. La sospensione della licenza ai sensi dell’art. 100 del Tulps è scattata oggi pomeriggio.

Per quanto riguarda il minimarket di piazza Matteotti la misura è stata emessa in seguito a una segnalazione dei carabinieri che, alla fine di agosto, avevano nuovamente sorpreso l’esercente, originario del Bangladesh, a vendere alcolici a un 15enne senza sincerarsi dell’età anagrafica. Per questo era scattata la denuncia: il reato prevede (se il fatto è commesso più di una volta) l’arresto fino a un anno e la sanzione amministrativa da 1000 a 25000 euro con, in caso di condanna, una sospensione dell’attività per tre mesi. Il locale è stato chiuso per 5 giorni.

Solo di 3 giorni, invece la sospensione inflitta a un negozio simile a Pontelungo. In questo caso la segnalazione è arrivata dalla polizia municipale.

Prosegue dunque il giro di vite nei confronti di chi somministra alcolici ai minori: negli ultimi giorni è accaduto a un market di Finale Ligure, uno di Loano e un locale della Darsena savonese.