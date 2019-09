Savona. Se il buongiorno si vede dal mattino, per la Veloce di mister Gerundo è un buongiorno amaro.

Sconfitta interna immeritata contro il Via dell’Acciaio in una partita che i velociani avrebbero potuto tranquillamente stravincere.

Primo tempo di marca granata con buone giocate e tanta pressione sugli uomini di mister Pecoraro. Solo al 13′ gli ospiti si rendono pericolosi con un colpo di testa del n.6 Guelfi che manda fuori di poco

Al 25′ una giocata sulla fascia di destra mette sui piedi di Giguet un pallone che lo stesso calcia di pochissimo a lato.

Allo scoccare del 45° magistrale punizione di Maida che porta in vantaggio i padroni di casa.

La ripresa inizia con la Veloce che per i primi 10 minuti è praticamente inesistente, più che sufficienti agli uomini di mister Pecoraro per ribaltare il risultato.

Giocata sulla fascia sinistra, palla in mezzo e il n.9 Falsini sfrutta un fortunoso rimpallo e pareggia.

Dopo appena 3 minuti, Zuloaga perde palla in mezzo al campo con la Veloce sbilanciata in avanti, dando il via ad una ripartenza ospite che, il n.5 Orero concretizza realizzando il vantaggio.

I padroni di casa non ci stanno e le provano tutte, ma nonostante una traversa e due pali colpiti il risultato finale è una sconfitta che brucia.

La differenza tra le due formazioni l’ha fatta sostanzialmente la grinta che ancora manca ai granata. Bisogna tirarsi su le maniche e lavorare in modo che in campo scenda la Veloce che ha vinto lo scorso campionato con grinta e determinazione.