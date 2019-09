Veloce, Andrea Cosentino:”Abbiamo perso una gara, che meritavamo di vincere, ma così va il calcio…”

Savona. La Veloce stecca la gara di esordio di campionato, facendosi superare (2-1) dal Via Acciaio.

Andrea Cosentino commenta, ai microfoni di Ivg, il match del “Levratto”.

“Abbiamo giocato un buon primo tempo, facendo goal su punizione con Maida, poi nei primi cinque minuti della seconda frazione di gioco abbaimo avuto un black out inspiegabile, subendo due reti nell’arco di pochi minuti – commenta Andrea Cosentino – poi abbiamo ripreso a fare la partita, sbagliando tre/quattro palle goal clamorose, colpendo una traversa, senza però avere la bravura e un pizzico di fortuna per potere pareggiare le sorti dell’incontro che meritavamo di vincere o quanto meno di non perdere, così va il calcio…”.