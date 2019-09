Varazze, fagiano resta intrappolato nella chiesa di Santa Caterina: soccorso dai volontari Enpa

Varazze. E’ stato soccorso dai volontari della Protezione Animali savonese il fagiano rimasto intrappolato nella chiesa di Santa Caterina a Varazze forse nel tentativo di procacciarsi del cibo.

L’animale non è più stato in grado di uscire dall’edificio sacro ed ha tentato inutili voli tra colonne e rosoni. Fallito ogni tentativo di farlo andar via, sono intervenuti i volontari dell’Enpa con un dispositivo speciale contenente cibo. Il giorno dopo il volatile affamato vi è rimasto imprigionato ed incolume; è ora ospitato, assieme agli altri fagiani recuperati dall’Enpa, in un recinto in campagna, per imparare a conoscere l’ambiente e a cercare cibo, per poter tornare libero ed autosufficiente a caccia chiusa.

“Sono 9.644 gli animali d’allevamento ‘pronta caccia’ (fagiani, pernici, starne e lepri) liberati prima e dopo l’apertura della stagione venatoria dai tre ambiti di caccia della provincia di Savona. Non bastando i numerosi recuperi di fauna selvatica in difficoltà, in questi giorni i volontari della Protezione Animali sono chiamati a soccorrere fagiani e pernici d’allevamento liberati dagli ambiti di caccia e dalla Regione Liguria per l’apertura della stagione venatoria. Animali incapaci di trovare cibo, che muoiono di fame e sete o uccisi da predatori in boschi a loro sconosciuti”.