Savona. Con la maratona di domenica è calato il sipario sul campionato europeo di pattinaggio corsa, che si è svolto a Pamplona. Una rassegna continentale che ha visto protagoniste ben tre atlete del Gruppo pattinatori savonesi: Giorgia Valanzano, Giorgia Corsini e Gaia Tedeschi.

Nella categoria Junior la regina delle gare di fondo è stata Giorgia Valanzano. Dopo l’oro ai mondiali 2019, si è confermata con due vittorie anche in questi campionati, aggiudicandosi la 10.000 a eliminazione su pista e la 10.000 a punti su strada. Per lei anche due medaglie di bronzo nella 1.000 metri su pista e nella 3.000 metri americana.

Nella categoria allieve, un argento e un bronzo per Giorgia Corsini; all’esordio con la nazionale, è giunta seconda nella 8.000 metri a punti su strada, terza nella 5.000 metri a punti su pista. Nella stessa categoria, un po’ di sfortuna per Gaia Tedeschi, quarta nella 8.000 metri a punti su strada e settima nella 5.000 metri a eliminazione su pista.

Entusiasta Massimiliano Pittatore, tecnico insieme a Matteo Polletti del Gruppo Pattinatori Savonesi: “Siamo molto soddisfatti di queste sei medaglie – spiega Pittatore – anche se potevano essere qualcuna in più. Abbiamo lavorato duramente in questi anni e continueremo a farlo, cosicché nelle prossime stagioni altri ragazzi della squadra possano avere l’onore di indossare la maglia azzurra. Ora però non c’è tempo di festeggiare: da giovedì saremo impegnati nei campionati italiani su strada in programma a San Benedetto del Tronto”. Intanto lunedì 16 settembre dalle 18:30 alle 20:00 presso il palazzetto di Zinola inizia il corso invernale della scuola di pattinaggio del Gruppo Pattinatori Savonesi, aperto a bambini e bambine di tutte le età. Lo staff tecnico sarà pronto a far provare la bellezza di questo sport.