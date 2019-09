Vado, sversamento di liquami in località Murate: scatta il divieto di balneazione

Vado Ligure. E’ stata emessa una ordinanza preventiva di divieto di balneazione nel tratto di arenile compreso tra il torrente Quiliano e il cantiere navale Incorvaia. Lo ha annunciato via Facebook il Comune di Vado Ligure.

“Poiché nella notte tra il 1 e il 2 di settembre si è verificato un problema alla condotta fognaria di rilancio della stazione S11 del Consorzio per la depurazione delle acque del savonese ubicata in località Murate nel comune di Quiliano e che tale inconveniente ha causato uno sversamento di liquami fognari nel rio Solcasso e che detto rio sfocia nel torrente Quiliano e quindi nel tratto di mare limitrofo alla spiaggia di Vado denominata “Bagni Madonnetta” dove è prevista la balneazione, in attesa degli esiti delle analisi che verranno condotte da Arpal, il Sindaco con ordinanza n° 27 del 02/09/2019 dispone il divieto preventivo di balneazione nel tratto di arenile compreso tra il torrente Quiliano e il cantiere navale Incorvaia”.

“Il presente provvedimento resterà in vigore fino a quando i risultati delle analisi Arpal ne consentiranno la revoca”, si legge nel testo diramato sui social dall’amministrazione vadese.