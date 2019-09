Vado-Savona, una maglietta per invitare al rispetto delle regole e degli avversari

Savona. “Rispetto delle regole e degli avversari“. Sarà scritto questo slogan sulla maglietta celebrativa che indosseranno i calciatori, all’ingresso in campo, prima dell’incontro tra Vado e Savona che si giocherà domenica 29 settembre alle ore 15 allo stadio Chittolina.

La maglietta verrà presentata giovedì 26 settembre alle ore 17 presso la Sala conferenze della Pinacoteca di piazza Chabrol a Savona.

L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra l’assessorato allo sport del Comune di Savona e il Savona Fbc.

Nel frattempo è stata fissata la data del recupero della partita tra Savona e Fezzanese, rinviata domenica scorsa. Si giocherà mercoledì 2 ottobre alle ore 15 al Chittolina.

Domani, alle ore 15, il Savona scenderà in campo a Sanremo per giocare contro la Sanremese la partita valevole per il secondo turno di Coppa Italia.