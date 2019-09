Vado Ligure. Chi l’ha detto che la terza e la quarta età siano grigie e debbano essere per forza di cose trascorse nella tristezza? Non la pensano certo così gli ospiti della Rsa di Calice Ligure, gestita dal gruppo “Sereni Orizzonti”, che per la prima volta l’anno scorso avevano deciso di colorare – rivestendoli di lana – tutti gli alberi del lungomare di Vado Ligure. Un’iniziativa, battezzata “Festa dei colori”, che era stata molto apprezzata dall’amministrazione comunale e che è stata ripetuta.

L’altra sera il Sindaco Monica Giuliano ha infatti invitato la direttrice della RSA Rita Molini e tutti i suoi ospiti alla seconda edizione di questa singolare iniziativa, che deve il suo successo a una formula semplice e coinvolgente al tempo stesso: il Comune ha mette a disposizione lunghi tavoloni e un adeguato accompagnamento musicale mentre i partecipanti (che quest’anno hanno superato il mezzo migliaio) si portano da casa cibo e bottiglie, piatti posate e bicchieri.

Va rispettata una sola regola: tutto, a partire dallo stesso abbigliamento, deve essere il più colorato possibile. Così ovviamente è stato, per l’allegria di tutti: cena, balli e chiacchiere si sono protratti fino a tarda notte.