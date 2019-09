Vado Ligure. Oggi è stata una giornata speciale per molti ragazzi diversamente abili, che hanno potuto vivere momenti emozionanti in sella alla moto d’acqua guidata dal sette volte campione del mondo Fabio Incorvaia.

Al “Daubaci” di Vado Ligure dalle 10 alle 18 si è tenuto il quarto appuntamento della “Jet ski Therapy 2019”, la manifestazione ideata da Fabio Incorvaia e a cui hanno collaborato anche la Croce d’oro di Albissola Marina con più di 30 volontari e il gruppo cinofili di soccorso “Il branco”.

“Io ai miei ragazzi parlo come se fossero dei piloti, gli faccio provare il mondo dello sport, l’adrenalina, il vento tra i capelli gli schizzi in faccia delle onde, per loro fare questo semplicissimo giro di 3 minuti dura un eternità” commenta Fabio Incorvaia a proposito di queste giornate dedicate a donare un sorriso ai bambini e ai ragazzi che purtroppo non possono svolgere normalmente ogni tipo di sport.

“E’ una gioia indescrivibile, nasce una magia assurda con questi campioni perché è impensabile per loro, prima di conoscerci, salire su una moto d’acqua, ricevere messaggi che sono il loro eroe, il loro idolo, il loro migliore amico, sono parole che mi lusingano e mi danno la carica per organizzare altre gare” conclude Incorvaia.

Durante l’evento sono stati presenti per motivi di sicurezza anche agenti di polizia che hanno sorvegliato con due moto d’acqua in modo che la manifestazione si svolgesse nel migliore dei modi.