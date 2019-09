Vado Ligure, Infineum cerca operatori di impianto chimico: ecco come candidarsi

Vado Ligure. Infineum Italia e Adecco hanno annunciato l’apertura delle iscrizioni per un corso di formazione per operatori d’impianto chimico.

Il corso, gratuito e a numero chiuso, inizierà a novembre 2019 e avrà una durata complessiva di 250 ore. Si rivolge a 16 diplomati/e in discipline tecnico-scientifiche e giovani in possesso di una laurea breve in discipline scientifiche.

Al termine del corso, i candidati più brillanti saranno assunti con contratto di somministrazione o a tempo determinato nel 2020.

Il corso si terrà nella sede di Infineum Italia a Vado Ligure.

Per candidarsi occorre compilare l’apposito format online al link https://go0.it/GkKY5 oppure accedendo al sito www.adecco.it entro e non oltre il 30 settembre 2019.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo: savona.guidobono@adecco.it.