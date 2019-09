Vado Ligure. È andata in scena sabato 31 agosto, presso il campo sportivo Aldo Dagnino, la festa del settore giovanile del Vado FC per dare il via alla stagione sportiva 2019/20.

Dopo l’iniziale discorso di benvenuto del presidente Franco Tarabotto e dei responsabili del vivaio rossoblù, Vincenzo Eretta e Giancarlo Bossolino, sul sintetico del Dagnino sì è svolta la tradizionale sfilata di tutte le squadre giovanili del Vado, dalle leve più giovani fino ad arrivare alla Juniores di mister Monte.

Inoltre, nel corso della manifestazione, lo storico magazziniere del Vado, Renzo Porotto, è stato premiato per i suoi oltre quarantanni di attività al servizio della società rossoblù.