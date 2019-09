Vaccarezza in Regione Piemonte alla presentazione di “Mondolè 2024”

Regione. Questa mattina nella sala stampa della sede della Regione Piemonte alla presenza del consigliere regionale Angelo Vaccarezza e del vice presidente della giunta piemontese Fabio Calosso e del vice presidente del consiglio regionale Franco Graglia si è tenuta la presentazione di progetto “Mondolè 2024, un progetto integrato, inclusivo e sostenibile per la montagna- cominciamo dal Monregalese”.

“Prato Nevoso – spiega Vaccarezza – è fra le stazioni sciistiche del territorio, quella con la maggior vocazione sciistica, sia per lunghezza che per differenza delle piste, ch…e sono in grado di accontentare le esigenze di tutti, dai principianti ai più esperti. Grazie all’impegno di tutti gli operatori coinvolti, il comprensorio è diventato un polo di attrazione turistica rilevante”.

“Oggi viene presentato un progetto in grado di farlo diventare un’eccellenza per la fruizione dell’area montana, implementando e diversificando l’offerta, il merito va principalmente a Gianluca Oliva e alla ‘Prato Nevoso’ spa. Questo territorio merita, ed è in grado, di ampliare il suo potenziale in chiave ecosostenibile, dando così una spinta propulsiva al sistema turistico offrendo un’esperienza decisamente unica che unisce tutte le eccellenze del Monregalese: storia, natura, turismo, saperi e sapori di una regione in continua crescita”.