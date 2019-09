Un’ottima Cairese a punteggio pieno nel campionato invernale

Cairo Montenotte. Sabato 14 settembre ha preso il via il campionato invernale, una manifestazione che si suddivide in due fasi: una prima, lunga tre giornate, che si gioca outdoor sino al 13 ottobre, mentre la seconda fase viene giocata in palestra, inizia con l’abbassarsi delle temperature e si conclude nel mese di febbraio.

La Cairese parte bene, confermando il buon momento di forma, vincendo entrambi gli incontri in programma sul diamante di casa, con Sanremo e Fossano, entrambi vincenti contro il Mondovì che pertanto chiude la classifica della giornata.

Nel primo incontro la Cairese affronta il Sanremo. Viene affidato il monte di lancio a Castagneto in batteria con Davide Torterolo, in prima Bussetti, in seconda Garra, in interbase Franchelli, in terza Andrea Torterolo, in campo esterno Buschiazzo, De Bon e Zanola.

I valbormidesi si portano subito in vantaggio trascinati dalle valide di Franchelli e Andrea Torterolo; difensivamente Castagneto per tre riprese non concede valide ai rivieraschi realizzando ben sette eliminazioni al piatto. L’inerzia della partita non cambia e vengono mandati in campo Satragno dietro al piatto di casa base, Rozio e Poddine in campo esterno, da segnalare l’esordio casalingo per Bruno sul monte. Risultato finale Cairese 11 Sanremo 5.

I biancorossi chiudono la giornata contro il Fossano. Viene scelta la batteria Bussetti-Satragno, Castagneto in prima base, Garra e Franchelli cerniera centrale, Andrea Torterolo a difendere l’angolo caldo di terza base, in campo esterno Davide Torterolo, De Bon e Leoncini.

Franchelli si porta in base per iniziare la partita e viene spinto a punto da Garra. Il punteggio resta invariato sino al quarto inning quando De Bon colpisce duro e, complice un’incertezza difensiva, riesce a segnare.

Il Fossano riesce a pareggiare e a portarsi sul 2 a 2; i cairesi segnano ancora al quinto inning grazie alla valida di Castagneto che porta a punto Bussetti ma la ripresa successiva Cebottari, ricevitore dei piemontesi, colpisce un doppio che rimetta in equilibrio i giochi.

La partita continua in perfetta parità e ci vogliono due extra inning per chiudere la pratica: è De Bon, che con la sua valida porta a casa tre punti, a sbloccare la gara e a portare i biancorossi in vantaggio, seguito da Franchelli al quale tocca poi il compito di difendere e chiudere la partita. Punteggio finale: Fossano 6 Cairese 10.

I prossimi impegni per l’Under 15 saranno domenica 29 settembre ad Avigliana, dove alle 10 si giocherà Mondovì-Bees, alle 12 Cairese-Piemonte Orientale, alle 14 Piemonte Orientale-Mondovì, alle 16 Bees-Cairese.

Domenica 22 settembre, a Cairo Montenotte, a partire dalle ore 14,30 si confronteranno bambine e genitori nella consueta festa del Family day.