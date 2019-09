Sul Vascello Fantasma di Laigueglia, ristorante della famiglia Marchiano, guidato da Matteo Zanoni, quarta generazione, domenica 15 settembre brillerà una stella. In una cena a 4 mani, infatti, lavoreranno in cucina lo chef resident Stefano Rota e il suo collega stellato Massimo Viglietti (nella foto con Stefano Pezzini).

Da molti anni stellato Michelin, chef rock, come ama definirsi, per Viglietti è un ritorno a casa. Alassino, figlio d’arte (suo papà, l’avvocato-chef Silvio è stato tra i primi liguri ad ottenere la stella Michelin), è cresciuto nella cucina del ristorante di famiglia, il Palma di Alassio, specializzandosi poi alla scuola di vari chef stellati italiani e stranieri. Da diversi anni ha portato la sua stella a Roma, all’Enoteca Achilli al Parlamento. Amante della musica, dell’arte, delle contaminazioni, è più volte tornato in Riviera per cene a 4 mani, ricordiamo quella dello scorso anno con Roberto Rollino de La Femme di San Bartolomeo, e quella di quest’anno con Piero Bregliano di Come a Casa di Ospedaletti.

Interessante il menù: piccolo entrèe di benvenuto con bollicine; mezze sfere di baccalà con sfera di pancetta e caffè; pesce marinato, tapenade di olive, cioccolato bianco; coniglio e ostriche; calamaretti appena scottati, tortello scomposto di polenta, prescinsoa e porcini; gelato al croissant con spinaci novelli; piccola pasticceria. Il costo a persona e di 70 euro, compresi i vini, di eccelso gusto, di Massimo Alessandri di Ranzo. Prenotazioni allo 0182-690250.

“Liguria del gusto e quant’altro” è il titolo di questa rubrica curata da noi, Elisa (alla scrittura) e Stefano (alle ricerche), per raccontare i gusti, i sapori, le ricette e i protagonisti della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici, ogni lunedì e venerdì: clicca qui per leggere tutti gli articoli.