Alassio. La nuova stagione è appena iniziata e c’è già una bella notizia in casa Baia Alassio: il Genoa ha convocato per un provino il piccolo Samy Rechidi, leva 2009.

Dopo il fratello Nassim (leva 2007), anche Samy ha passato una giornata con i pari età del Genoa Cfc.

Giornata particolarmente bella e positiva per il giovane calciatore: i responsabili del Genoa sono rimasti molto soddisfatti e per il ragazzo ci saranno sicuramente altre convocazioni per rivederlo in azione.

“Tutto la staff tecnico e il direttivo fanno tanti auguri al piccoli Samy” dicono i dirigenti della Baia Alassio.