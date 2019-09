Provincia. Questo fine settimana propone sport e divertimenti per bambini e adulti, incontri artistici e cibi tradizionali.

Sabato 14 settembre ad Albissola Marina, all’interno delle manifestazioni del Festival della Maiolica, l’associazione Lino Berzoini, in collaborazione con i Comuni di Albissola Marina e Albisola Superiore, cura un paio di visite guidate gratuite, tra luglio e settembre, dedicate al territorio, alla storia e all’arte della cittadina ligure, rivolte a singoli e gruppi di appassionati della storia e cultura albisolese, a turisti o semplici curiosi. Questo secondo appuntamento dal titolo “Tradizioni e innovazioni ad Albissola Marina“, che vedrà la partenza alle 9.30 presso il Muda, si snoda in un itinerario che vuole far luce su un periodo, tra seconda metà del XIX e inizi XX secolo, in cui la ceramica di pregio ha ritrovato un nuovo slancio e, ad Albisola, ha preparato la grande stagione artistica del Novecento.

Foto 2 di 2



Altro appuntamento con l’arte ci sarà sabato con “Scarpe Vincolanti” alle 17 presso la sala conferenze di Palazzo Gavotti di Savona e alle 19 sulla Passeggiata Eugenio Montale di Albisola Superiore. L’evento è organizzato dal Museo della Ceramica di Savona e il Comune di Albisola Superiore che presenteranno l’opera “Scarpe vincolanti” dell’architetto e designer Franco Raggi. Durante la presentazione, Raggi illustrerà il “Seminario della Global Tools” che si tenne nel 1975 a Milano. In quell’occasione vennero realizzate le “Scarpe vincolanti” di cui, nel 2006 e nel 2019, sono state prodotte le copie allestite permanentemente al Museo della Ceramica e sulla passeggiata a mare “Eugenio Montale” di Albisola Superiore.

Ma gli appuntamenti artistici non finiscono qui: la scuola comunale di ceramica di Albisola Superiore fino al 14 settembre ospita la gara di ceramica “Master Ceramist” ideato da The Old School. Le gare, riservate a chiunque voglia mettersi in gioco insieme ai maestri della ceramica, saranno di tornio, modellato, decorazione e macachi. Aperto anche il concorso della piastrella, con tema dedicato ai 50 anni dello sbarco sulla Luna e che sarà oggetto di dono per le autorità e gli ospiti che interverranno.

Domenica 15 settembre, a Sassello si festeggia il prodotto tipico per eccellenza: l’amaretto. La Festa dell’Amaretto è una grande manifestazione per promuovere il prodotto locale e un’imperdibile occasione per trascorrere una giornata in compagnia, apprezzando il buon cibo, per ascoltare dell’ottima musica live e visitare il Museo dell’Amaretto e il Centro Visite di Palazzo Gervino.

Sabato e domenica all’insegna delle eccellenze dolciarie c’è “Dolcissima Pietra“, l’evento dedicato ai prodotti dolciari e ai vini da dessert. La quattordicesima edizione che si terrà a Pietra Ligure sarà dedicata al cioccolato, i colori predominanti saranno: color cioccolato, giallo e blu. La parte espositiva avrà un’area dedicata al cioccolato, con l’allestimento dell’area Cioccolato o dintorni, che mira a valorizzare il produttori di cioccolato provenienti da ogni parte d’Italia, da Perugia alla Sicilia, dal Piemonte al Veneto. Il cioccolato sarà anche la materia prima usata per alcuni laboratori per i più piccoli.

In nome dello sport, a Vado Ligure domenica 15 settembre, si tiene la pedalata non competitiva “Cresc.i in bike – Memorial Daniele Restucci” dedicata a grandi e piccini. Il ritrovo e la partenza saranno rispettivamente alle 15.30 e alle 16 presso i giardini a mare “C. Colombo”. Il percorso si sviluppa su pista ciclabile sita sul lungomare fino al Comune di Savona (Zinola) attraversamento della Via Aurelia, via Quiliano, via Torcello fino al centro di Quiliano, attraversamento sul ponte di via Don Peluffo, rientro su via XXV aprile, via F.lli Cervi, via Ferrari, rientro sul lungomare e termine nel Giardini “C. Colombo”. Seguirà premiazione. Infine, alle 18 animazione con Geronimo Stilton, foto e autografi, con il famoso personaggio.

Per finire, sempre domenica dalle 15 alle 20 lo Yacht Club Marina di Loano e Il Ristorante YCML si trasformeranno in una suggestiva location per matrimoni e ospiteranno wedding planner, designer di abiti, truccatori, parrucchieri, pasticcieri, i quali presenteranno le loro migliori creazioni per “il giorno più bello”. Nel corso dell’evento “Marina Wedding Day“, i partecipanti, accolti dallo staff, potranno visitare le sale interne e le splendide terrazze sul mare e scoprire la perfetta “mise en place” da cerimonia e le ultime tendenze di abiti da sposa e da sposo, bomboniere, wedding planner, parrucchieri, servizi fotografici e video. Durante il pomeriggio è in programma anche una sfilata di abiti da sposa e da sposo durante la quale i visitatori potranno vedere da vicino le ultime novità di moda.

Per tutti gli eventi visitate la pagina Life di IVG.it.