Un amico con la pipa: un weekend “pertiniano” per i giovani dell’hockey prato

Stella. Riparte la Coppa Liguria di hockey su prato con la prima tappa, in programma domenica 22 settembre, giorno in cui, a Stella, il paese di Sandro Pertini, andrà in scena Un amico con la pipa. La manifestazione, organizzata dal Savona Hockey Club, coinvolgerà quasi tutte le società liguri e circa ottanta bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni.

Il nome dell’evento nasce dal fatto che la parte finale della mazza da hockey si chiama pipa, così come il simbolo del presidente più amato.

Dopo il grande successo dell’edizione passata, l’Associazione Sandro Pertini ha deciso di inserire la manifestazione nel palinsesto del weekend Pertiniano che va dal 21 al 23 settembre, giorni in cui si terranno eventi e dibattiti dedicati al presidente della Repubblica.

A Savona ha sede la formazione vincitrice della Coppa Italia 2019 di hockey su prato nella categoria paralimpica.

Alla premiazione saranno presenti alcuni atleti di quella formazione e l’Anffas di Stella per dare rilievo ad uno degli aspetti più importanti che lo sport ci può insegnare, quali l’aggregazione e l’integrazione di persone meno fortunate; un aspetto a cui i tecnici e i dirigenti del Savona molto e che cercano di trasmettere ai bambini che allenano sin dalla tenera età.

Nel segno dell’amicizia e dello stare bene insieme, si affronteranno i piccoli atleti delle categorie Under 8, Under 10 e Under 12 delle società hockeistiche Savona HC, HC Liguria, HC Pippo Vagabondo, Genova HC, Genova Hockey 1980 e HC Superba.

La manifestazione è gratuita ed è aperta a tutti i bambini che vogliono mettersi in gioco… tra sorrisi, mazze e palline. Sarà una domenica di sport e di allegria, sarà un evento dall’alto valore sociale ed educativo, in un contesto “pertiniano” che si presenta da solo.