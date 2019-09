Pietra Ligure. Ancora treni in tilt nel savonese, e ancora per un uomo “a passeggio” sui binari. Dopo l’episodio di ieri mattina all’alba, quando la passeggiata di un 31enne aveva bloccato per quasi un’ora i convogli tra Alassio e Andora, questa mattina è successa la stessa cosa nel tratto di Pietra Ligure.

Anche questa volta protagonista dell’episodio è un uomo: un macchinista lo ha visto camminare sui binari e a quel punto la circolazione ferroviaria è stata bloccata in attesa dei necessari controlli. L’uomo in seguito, ai carabinieri intervenuti, ha spiegato che la sua intenzione era fermarsi a “guardare il panorama”.

Il suo gesto ha provocato non pochi disagi ai viaggiatori. I treni si sono fermati intorno alle 7.30 e sono arrivati ad accumulare ritardi considerevoli, tra le lamentele dei pendolari per l’assenza di comunicazioni ufficiali da parte di Rfi.

AGG. ore 8.42: Potrebbero essere addirittura due le persone che in questi minuti passeggiavano sui binari. Oltre all’uomo individuato dai militari a Pietra, infatti, circola la foto di un’altra persona (che indossa abiti totalmente differenti) che cammina sui binari a Loano. Verifiche in corso.