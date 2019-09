Uefa Regions’ Cup: il Lazio vola in Europa

La formazione laziale guidata da Gianfranco Pesci si aggiudica il doppio confronto con il Friuli Venezia Giulia e conquista il pass che gli consentirà, per la seconda volta nella sua storia (la prima nel 2015), di rappresentare l’Italia alla prossima Uefa Regions’ Cup, la Champions dei Dilettanti europei.

Finisce 2-2 il match di ritorno (una novità nelle gare di spareggio tra le vincenti delle ultime due edizioni del Torneo delle Regioni) disputato al Teghil di Lignano Sabbiadoro, quindici giorni dopo la gara di andata giocata al Francesca Gianni di Roma e terminata a reti inviolate.

Il Lazio è arrivato all’appuntamento senza il selezionatore Marco Ippoliti, fermato da alcuni accertamenti medici. Al suo posto, in panchina, è andato Pesci, da tempo nei quadri tecnici delle rappresentative laziali e vincitore nel 2018 del Torneo delle Regioni nella categoria Giovanissimi.

Curiosità: nello stadio di Lignano, nel 2014, il Lazio trionfò nel Torneo delle Regioni (in panchina Maurizio Rossi) per poi vincere lo spareggio con l’Umbria (3-0 a Firenze) e partecipare al torneo di qualificazione in Bosnia, vinto però dalla selezione padrona di casa.

Insieme al pubblico, che anche dal Lazio ha raggiunto Lignano Sabbiadoro, hanno assistito all’incontro il segretario generale della LND Massimo Ciaccolini insieme ai presidenti del comitati regionali coinvolti Ermes Canciani (Friuli Venezia Giulia) e Melchiorre Zarelli (Lazio). Con loro anche i tecnici delle Rappresentative Nazionali LND Giuliano Giannichedda (Under 18 e 19) e Andrea Albanese (Under 16).

Al termine della gara è arrivato il messaggio del presidente LND Cosimo Sibilia: “Complimenti al Lazio per il traguardo raggiunto, con l’auspicio che possa ottenere i migliori risultati nella competizione per il prestigio del calcio dilettantistico italiano. E un incoraggiamento al Friuli Venezia Giulia, al quale auguro nuove opportunità per centrare l’accesso alla Uefa Regions’ Cup”.

La Coppa delle Regioni è una competizione calcistica europea, organizzata dall’Uefa e riservata a selezioni regionali amatoriali. Creata nel 1996, è stata inaugurata per la prima volta nel biennio 1998-99 e, da allora, si disputa ogni due anni. La prima squadra vincitrice fu la selezione del Veneto, prima classificata anche nell’edizione 2013; attuale campione in carica è la Eastern Region della Repubblica d’Irlanda.

Il prossimo appuntamento è a dicembre, quando a Nyon ci sarà il sorteggio: lì si conosceranno gli avversari del Lazio e la sede del torneo di qualificazione.

Ecco il tabellino della gara.

Friuli Venezia Giulia – Lazio 2-2

Reti: 28’pt Autiero (F), 5’st Franceschi (L), 15’st Stazi (L), 45’st Cantarutti (F)

Friuli Venezia Giulia (4-2-3-1): Bordignon, Autiero, Cestari (15’st Alessio), Cossovel, Delpiccolo (21’st Domini), Di Lazzaro, Facca, Fiorenzo (41’st Cantarutti), Nadalini, Venturini (32’st Battiston), Zannier (21’st Martin); A disp. Colesso, Clarini D’Angelo, Serra; All. Bortolussi

Lazio (4-3-3): Langellotti, Baldassi (33’st Dioguardi), Bellardini, Fatarella, Franceschi (38’st Birra), La Posta, Libertini, Passeri, Russo (45’st Zanoletti), Stazi, Virdis; A disp. Lorusso, Cosentino, Manfreda, Migliorini, Savarino; All. Pesci

Arbitri: Rinaldi (Bassano del Grappa), assistenti Tomasi (Schio) e Castagna (Verona), quarto uomo Sassano (Padova)

Note: ammoniti Stazi, La Posta, Birra e Zanoletti (L), Di Lazzaro e Autiero (F), indisponibili Samotti (F), Di Mambro (L) e il tecnico Ippoliti (L), angoli 7-1, recupero 0’pt e 5’st