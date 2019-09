Trofeo delle Regioni: Carola Marengo ha conquistato il titolo di campionessa italiana

Alassio. L’alassina Carola Marengo ha vinto il titolo di campionessa italiana categoria Esordienti A di pattinaggio artistico al Trofeo delle Regioni tenutosi a Montebelluna, in provincia di Treviso. Carola è tesserata per l’Olimpia Roller Team di Alassio.

Roberta Zucchinetti, consigliera delegata allo sport, dichiara: “I miei complimenti e quelli di tutta l’amministrazione a questa neo campionessa italiana che ha portato in alto il nome di Alassio in Italia!”. Un plauso espresso a nome dell’amministrazione comunale, per questo grande risultato, frutto di impegno, sacrifici e tanti allenamenti.

I complimenti sono estesi anche all’allenatrice Laura Napoli, appena tornata dai campionati europei con l’ottimo terzo posto di Edoardo Parasi, figlio della stessa.

Applausi anche a Sarah Martino, altra tesserata per l’Olimpia Roller Team, laiguegliese di residenza, classificatasi sesta nella categoria Giovanissime B.

“Siamo sempre felici – afferma il vicesindaco Angelo Galtieri – quando un atleta di Alassio, di qualunque disciplina si tratti, si afferma a livello nazionale. Ancora complimenti”.