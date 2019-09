Trisciani d’oro, Parasi di bronzo: il pattinaggio savonese nel gotha europeo

Savona. Un European championship artistic roller brillante per i pattinatori della provincia. Tornati da Harsefeld, in Germania, con un oro e un bronzo, infatti, i savonesi si dimostrano leader nazionali e continentali del pattinaggio artistico. Trisciani e Parasi a medaglia.

Alessandro Trisciani ha conquistato il titolo europeo junesse di pattinaggio artistico, precedendo il tedesco Noah Hirsch. La sua carriera si dimostra così un crescendo, dopo i due bronzi del 2017 e del 2018, nella categoria cadetti. I quattro esercizi del programma obbligatorio gli hanno conferito così l’ambito titolo continentale: soddisfazione anche per la società La Rocca Savona e per l’allenatrice Carola Lussano. Il sedicenne savonese, che studia al Liceo Chiabrera – Martini, sarà così in nazionale nel 2020.

Nel programma libero, poi, terzo posto per Edoardo Parasi, dell’Olimpia roller team Alassio. Ad allenare l’alassino sono Laura Napoli, sua madre, e Wanda Repetto, sua nonna. La gara continentale fa così compagnia al titolo italiano conquistato nel 2019 e con l’oro nella coppa di Germania. Parasi ha anche conquistato un quarto posto nella specialità short.