Tragedia ad Albenga, fissati i funerali di Salvatore Sorrentino

Albenga. Sono stati fissati i funerali di Salvatore Sorrentino, il 78enne ex orologiaio ingauno, che ha tentato di uccidere la badante russa Elena Lukyanets, di 46, per poi togliersi la vita.

Ha lasciato la sorella Nunzia, il fratello Raimondo ed i nipoti. Il rosario sarà recitato domani, domenica 22 settembre, alle 18,30, nella camera ardente dell’ospedale di Albenga. I funerali, invece, saranno celebrati lunedì 23 settembre, alle 15, nella parrocchia del Sacro Cuore ad Albenga.

La data è stata stabilita dopo l’esito dell’autopsia eseguita dal medico legale Marco Canepa su incarico del pm Chiara Venturi, che ha coordinato le indagini sulla tragedia avvenuta nel condominio Ippocampo di via XXV Aprile, ad Albenga.

In seguito all’esame autoptico è stata esclusa una collutazione tra l’anziano e la 46enne russa: non sono stati trovati segni che possano far propendere per una lite violenta prima della sequenza degli spari. La bandante non ha quindi tentato di disarmare il 78enne, ex orologiaio ingauno, fuggendo rapidamente dalla vicina di casa e riuscendo a salvarsi.

Secondo la versione fornita dalla stessa badante, che parrebbe ormai completamente confermata dalle indagini condotte dagli inquirenti e dalle testimonianze (IVG ha pubblicato quella, piuttosto dettagliata, della vicina di casa di Sorrentino), Sorrentino avrebbe impugnato l’arma contro di lei, accusandola di “stare cercando di avvelenarlo” (l’uomo soffriva di manie persecutorie) e sparando due colpi, uno dei quali ha colpito la donna di striscio ad un polso, mentre il secondo si sarebbe conficcato nel torace: se non fosse stato per un bustino per la schiena indossato dalla donna, che ha attutito l’impatto, le conseguenze per lei sarebbero state ben peggiori.

A quel punto, l’arma, una calibro 765, si sarebbe inceppata, permettendo così alla badante di uscire da una finestra dell’alloggio e di raggiungere, scavalcando una fioriera, il terrazzo della vicina, R.S., 55 anni di Albenga, che l’ha messa in salvo, soccorrendola e allertando personale medico e forze dell’ordine. Sorrentino, che aveva un regolare porto d’armi, ha quindi preso un’altra pistola e si è tolto la vita nella sua cucina.