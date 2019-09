Trading online: quale broker scegliere

Alla base di un trading vincente c’è la scelta della piattaforma giusta! Ecco perché una guida ai migliori broker per il trading potrebbe esserti d’aiuto!

Qual è la piattaforma migliore?

Investire con sicurezza implica una scelta accurata della piattaforma di trading online a cui affidarsi.

Generalmente, è bene sapere che i broker guadagnano dalle operazioni che gli utenti eseguono sulle piattaforme, quindi, il loro scopo è farli guadagnare e spronarli a continuare negli investimenti. Le piattaforme online constano di diversi vantaggi, per tale motivo, si sono sostituite ai tradizionali modi d’investimento. Permettono di utilizzare diversi strumenti finanziari e di operare in quasi tutti i mercati mondiali.

Le migliori piattaforme sono semplici da utilizzare, presentano un’interfaccia chiara e curata per permettere al trader di focalizzarsi sul proprio lavoro.

Oltre la facilità d’uso della piattaforma, è bene considerare anche il costo: non tutti ibroker offrono servizi e strumenti gratuiti. Di solito, si consiglia di optare per una piattaforma che offra diversi e funzionali strumenti: social e copy trading, grafici intraday, notifiche se si verifica una determinata situazione, etc.

Ogni investitore ha le proprie esigenze, ma è bene che la piattaforma sia adatta alle proprie capacità: i meno esperti potrebbero selezionare un broker che fornisce anche del materiale dal quale studiare.

Il trading si basa su strategie e nozioni da elaborare in modo logico, ecco perché è fondamentale impegnarsi e ponderare sulle decisioni da prendere!

IC Markets

Tra le migliori piattaforme di trading online che forniscono notizie in tempo reale, appare IC Markets. Si tratta di un broker realmente apprezzato per le risorse che mette a disposizione dei propri clienti. Ad esempio, la piattaforma in questione consta di un calendario economico costantemente aggiornato e molto dettagliato, che offre persino l’opportunità di risalire ai dati della settimana precedente. Inoltre, le notizie vengono pubblicate quotidianamente e affiancate da un blog, così da esaminare ogni notizia che potrebbe scuotere il mercato.

È una piattaforma regolamentata e munita di tutte le licenze necessarie, che permette di fare trading con CFD su indici, azioni, materie prime e criptovalute.

IC Markets propone di iniziare con un conto demo, totalmente gratuito, così da poter fare la pratica necessaria senza rischiare di perdere il proprio capitale.

Pepperstone

La piattaforma Pepperstone permette agli utenti di consultare analisi di mercato, comunicati stampa e notizie finanziarie interessanti da un punto di vista finanziario. Tutto ciò risulta utile agli utenti che necessitano aggiornamenti per elaborare strategie d’investimento per il breve o lungo periodo. La caratteristica più importante di questo broker è la possibilità di accedere a video informativi in cui gli esperti discutono delle strategie di trading da loro utilizzate. Broker affidabile, certificato e regolamentato, offre la possibilità di investire con CFD su diversi mercati.

XTB

XTB è una piattaforma che tiene in perenne aggiornamento i propri utenti attraverso notizie e comunicati stampa pubblicati al momento. Tutti questi strumenti sono, inoltre, consultabili anche sulla versione mobile!

Il broker, che gode delle regolamentazioni necessarie, offre anche una guida gratuita di 10 video-lezioni. Tutto ciò, non fa altro che rendere più semplice e veloce il lavoro dei trader, che devono semplicemente occuparsi di elaborare una strategia vincente in base ai dati che gli vengono forniti.

eToro

Impossibile non menzionare una delle più innovative piattaforme presenti sul web. Leader del settore, questo broker è sicuramente tra i più scelti dai trader. Si tratta di una piattaforma semplice da utilizzare e dalle molteplici potenzialità.

Ad esempio, se si è poco esperti, si può iniziare a far pratica con un conto demo. La novità più importante riguarda l’introduzione di due strumenti: Social Trading e Copy Trading. eToro, dunque, offre la possibilità di interagire e copiare le mosse degli esperti, così da iniziare a guadagnare da subito!