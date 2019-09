Trading online: ecco i settori più interessanti del momento

Il 2018 è stato un anno difficile per il comparto azionario. Soprattutto negli Stati Uniti si è assistito a un tonfo importante di tutti i principali titoli e questo soprattutto a causa delle politiche di Trump.

Dunque, dopo aver vissuto per un anno tra incertezze e continui scivoloni ora l’azionario è ripartito ed è molto promettente a livello mondiale. Il 2019 sembra aver portato maggiori certezze in seno agli investitori che ora si trovano ad essere più propensi al rischio di quanto non fossero solo alcuni mesi fa.

In particolare, sembra giunta al termine la cosiddetta “guerra dei dazi” tra USA e Cina che ha danneggiato parecchio molti settori dell’economia mondiale, andando a creare quel genere di instabilità invisa a qualsiasi genere di investitore.

Ora chi si trova a voler fare investimenti e si chiede come comprare azioni probabilmente non è ancora riuscito a darsi una risposta, eppure le occasioni promettenti non mancano anche in vista del 2020 e anche sui mercati finanziari italiani ci sono situazioni interessanti da tenere monitorate e sotto controllo.

Trading online: migliori azioni da valutare

Secondo gli esperti di tradingcenter.it, sito di riferimento nel settore del trading online, ci sono un gran numero di settori che potrebbero esplodere nei prossimi anni. Ma questo non significa che il momento attuale debba essere di pura e semplice attesa, al contrario bisognerebbe ricordare che il momento più proficuo per investire è proprio prima dell’esplosione di un mercato, per godersi fino in fondo tutto il trend rialzista che ne verrà fuori e che potrebbe essere di lungo termine. Ecco alcuni esempi di settori importanti per chi si occupa di trading online:

Banche : sono sempre promettenti e stabili anche perché coperte dai rischi anche dai governi e quindi rappresentano un buon investimento anche in Piazza Affari.

: il settore del lusso è davvero intramontabile e non è stato minimamente scalfito anche dalle recenti crisi finanziarie che hanno coinvolto il nostro Paese.

Sport: molti titoli sportivi stanno raggiungendo il loro apice in questo periodo grazie alla grande liquidità che circola nel settore.

In particolare, lusso è uno di quei settori che ha continuato a crescere costantemente; saldo e imperturbabile ha attraversato la crisi economica incrementando, in modo esponenziale, il proprio giro d’affari. Nel 2019 è ancora un settore dove vale la pena comprare azioni e i tuoi soldi potrebbero essere più sicuri che in banca, la crescita annuale è tra il 5 e il 10% e fino al 2021 gli esperti prevedono che il settore continuerà a crescere senza contrazione.

Per quanto riguarda lo sport come non ricordare tutto il pacchetto azionario che riguarda le maggiori squadre di calcio europee. Mentre gli altri sport faticano a decollare in borsa soprattutto in Europa, il calcio si presenta come più florido che mai e ormai anche in Italia c’è una società che sta agendo molto bene sui mercati, parliamo della Juventus F.C.

Grazie ai suoi costanti colpi di mercato fragorosi e ai risultati sportivi sempre presenti la società è in grado di attrarre un numero importante di investitori. Anche se il suo titolo è molto volatile il trend di lungo termine si preannuncia come rialzista. Parliamo dunque di un titolo da non perdere mai di vista.