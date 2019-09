Tra i tanto attesi giorni di vacanza e di “stop” didattico: ecco il calendario scolastico 2019-2020

Regione. Il conto alla rovescia più temuto dagli studenti e, perchè no, probabilmente anche da qualche insegnate, sta per giungere al fatidico zero. Una manciata di giorni e anche i giovani liguri ritorneranno sui banchi di scuola.

L’inizio della scuola è infatti fissato per il prossimo lunedì 16 settembre e la giunta regionale ha approvato il calendario scolastico 2019-2020. La fine delle lezioni è, invece, prevista il 10 giugno 2020 in tutte le scuole di ogni ordine e grado della Liguria.

Fanno eccezione le scuole dell’infanzia, che proseguono invece fino a martedì 30 giugno 2020. I giorni di lezione nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono 206, che si riducono a 205 nel caso in cui la ricorrenza del Santo patrono cada in un giorno nel quale sia previsto lo svolgimento delle lezioni.

I giorni di vacanza stabiliti a livello regionale sono:

2 novembre 2019

23, 24, 27, 28, 30, 31 dicembre 2019

2, 3, 4 gennaio 2020

9, 10, 11 e 14 aprile 2020

2 maggio 2020

1 giugno 2020

A questi si aggiungono i giorni di sospensione delle attività didattiche e educative stabiliti a livello nazionale che, oltre alle domeniche, sono: