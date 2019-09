In via Nizza a Savona il tempo si è fermato. A TPL non risulta che anche in questa zona di Savona sarebbe doveroso aggiornare gli orari dei bus esposti alle fermate (in entrambe i sensi di marcia, ovviamente…).

Gli ho già scritto per segnalare la cosa ma al momento nessun cambiamento per risolvere questo disservizio.

Foto 2 di 2



Foto fatte nella stessa giornata… non aggiungo altro.

Una lettrice