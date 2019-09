Torna il torneo del Gemellaggio di Loano: edizione 2019 aperta agli over 50

Loano. Da venerdì 13 a domenica 15 settembre a Loano si svolgerà l’edizione 2019 del Löa Basket Master Over 40, torneo di pallacanestro organizzato dalla Polisportiva Finale Basket con il patrocinio ed il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Il torneo, anche detto del Gemellaggio perché nato per festeggiare il gemellaggio con la città di Francheville, si disputerà presso il Palaguzzetti e presso il Palagarassini.

La manifestazione, giunta quest’anno alla 15ª edizione, vedrà coinvolte otto squadre maschili inizialmente suddivise in due gironi da quattro team ognuno. Calcheranno i parquet dei due palazzetti loanesi Torino Over, Rapallo, Capo d’Orlando, Bergamo, Milano, MF Genova, Old Trotters Arenzano ed ovviamente Loano Over.

Visto che il tempo passa per tutti, gli organizzatori hanno deciso di alzare l’età di partecipazione: quella

di quest’anno, dunque, sarà la prima edizione over 50 del torneo.

Gli incontri inizieranno venerdì 13 settembre alle ore 19 al Palaguzzetti e al Palagarassini, per poi proseguire

sabato dalle 9,30 unicamente al palazzetto dello sport di località Fei. Domenica dalle 9 alle 13 sempre al Palagarassini sono in programma le finali. Seguiranno il pranzo con tutti i team e la premiazione nell’arena estiva Giardino del Principe.