Torna il Beach Tennis Tour Liguria: appuntamento ai Bagni Boncardo di Finale Ligure

Finale Ligure. Dopo il grande successo della prima tappa di Spotorno ad aprile, il Beach Tennis Tour Liguria prende la rincorsa con la seconda tappa che si svolgerà a Finale Ligure presso i Bagni Boncardo da venerdì 4 a domenica 6 ottobre. Si giocherà su dieci campi che saranno già preparati dall’evento del Riviera Beach Volley della settimana prima.

La manifestazione avrà inizio venerdì 4 ottobre con un torneo della Federazione Internazionale di Tennis (ITF) di Quinta Categoria. Sia nel doppio maschile che nel doppio femminile si giocherà con tabelloni da 16 coppie; l’inizio del torneo è previsto per le ore 9.

Nel pomeriggio ci sarà la possibilità per tutti gli interessati di allenarsi con un vero campione: Matteo Marighella, campione del mondo nel 2013 (doppio misto) e 2015 (doppio maschile), campione europeo nel 2010 e 2015 e campione italiano nel 2005, 2010 e 2016.

Dalle ore 14 sarà presente per uno stage e insegnerà ai principianti i primi passi nel mondo del beach tennis o allenerà i giocatori amatoriali per migliorarsi. L’iscrizione sia al torneo che allo stage è ancora possibile. Sabato 5 ottobre alle ore 9 invece avrà inizio il torneo ITF (Quarta Categoria) con montepremi di 3.000 dollari. Già nella lista degli iscritti si trovano Matteo Marighella ed Andrea Stuto, la coppia che aveva trionfato alla prima tappa del Beach Tennis Tour Liguria a Spotorno.

Gli organizzatori del BeachClub2010, fondato in Germania nel 2010 con l’obiettivo di promuovere il beach tennis, si aspettano giocatori da vari regioni italiane ed anche dall’estero.

Dalle ore 14 si aggiunge un torneo per i bambini under 14, al quale potranno partecipare tutti i ragazzi e ragazze che lo desiderano. Anche per questo torneo le iscrizioni sono ancora aperte. La serata si concluderà con una grigliata in spiaggia con musica organizzata dai Bagni Boncardo, una Player’s Party, dove potranno essere presenti anche tutti gli amici dello sport e di Finale Ligure e dintorni.

Il torneo ITF continuerà la domenica con le semifinali e le finali. Alle ore 9, in contemporanea al torneo ITF, prenderà il via un torneo amatoriale senza montepremi economici ma con tanta voglia di divertirsi e festeggiare insieme questo bellissimo sport sulla spiaggia. Dopo le gare, a seguire, la premiazione ufficiale, sempre presso i Bagni Boncardo in corso Europa.

Il Beach Tennis Tour Liguria 2019 si svolgerà col patrocinio della Regione Liguria e della Città di Finale Ligure. Il club allegato a questo progetto sarà il TC Finale Ligure. In collaborazione ci sarà anche il gruppo del Savona Beach Tennis. L’organizzazione ringrazia inoltre gli sponsor Decathlon di Vado Ligure, la Turquoise come sponsor tecnico, Il Casale di Tovo San Giacomo, Casanova Acque minerali, ESI di Albisola e Matrunita con il marchio BeeBad.

Ricordiamo che il progetto del Beach Tennis Tour Liguria nasce con l’idea di organizzare dei tornei amatoriali e tornei internazionali in Liguria per unire le forze e dare ai giocatori un palcoscenico dove giocare questo fantastico sport anche nell’amata Liguria. Con l’esperienza di quasi 20 anni nel settore del beach tennis, e con i contatti nazionali ed internazionali, il BeachClub2010, insieme ai club ed organizzatori in Liguria, vuole fare partire il movimento in un modo professionale.