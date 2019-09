Tiberi conquista la maglia iridata: dedica a Samuele Manfredi da Harrogate

Loano. Una dedica che arriva da lontano quella per Samuele Manfredi: a farla, nel giorno della grande festa, il neo campione del mondo juniores a cronometro Antonio Tiberi. Il giovane talento del ciclismo, la cui carriera è stata interrotta da un drammatico incidente lo scorso inverno, è ancora ricordato da tutti gli ex compagni di nazionale.

La dedica del campione del mondo è giunta ai microfoni di Tuttobiciweb, poi ribattuta sugli altri media: “Una dedica per questa vittoria? È tutta per Samuele Manfredi, un nostro compagno di nazionale che da diversi mesi sta lottando con tutte le sue forze per recuperare dopo un bruttissimo infortunio“.

Tiberi ha messo a segno una vittoria storica. Nella prova a cronometro disputatasi oggi pomeriggio ad Harrogate, il ciclista laziale è subito incappato in un problema meccanico, che gli ha fatto perdere almeno trenta secondi. Sostituita la bici, la sua rimonta è stata inarrestabile e l’ha condotto alla conquista della maglia iridata. Proprio lo scorso anno Samuele Manfredi vestì la maglia della nazionale nella prova a cronometro juniores.