Testico, auto travolge una bici sulla provinciale: grave il ciclista

Testico. Grave incidente stradale questa mattina sulla provinciale 18, nel comune di Testico.

Secondo quanto appreso, un’auto ha travolto una bici, per cause ancora in via di accertamento: nell’impatto il ciclista, un uomo, è caduto a terra. Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Andora e l’automedica del 118.

Stando a quanto riferito il ciclista è in gravi condizioni, in stato di incoscienza dopo la caduta lungo la carreggiata. L’uomo avrebbe riportato traumi e ferite, ma i soccorsi sono ancora in corso.

Per lui è stato disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.