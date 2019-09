Team Laigueglia Karate: il ritorno dei corsi adatti a tutti

Laigueglia. Sono ripresi i corsi di karate del TLK, con tante riconferme degli anni passati e con nuovi atleti. I giorni e gli orari di lezione sono rimasti gli stessi: martedì e venerdì dalle 18,30 alle 19,30 (bambini) e dalle 19,30 alle 21 (ragazzi e adulti).

La sede degli allenamenti è l’ampio palazzetto adiacente alle scuole di Laigueglia, provvisto di tutte le attrezzature ed i materiali necessari a garantire lo svolgimento delle lezioni in totale sicurezza e con un tatami dedicato di oltre 100 metri quadrati.

Tra le novità di quest’anno vi sono molti servizi accessori ai corsi, esclusivi e dedicati agli atleti ed alle loro famiglie. Il Team Laigueglia Karate si riconferma smart ed accessibile a tutti: dai bimbi più piccoli attraverso il corso a loro dedicato (Baby Karateka) sino alle mamme (Active Moms), passando per gli agonisti, gli amatori ed ovviamente anche per i ragazzi più grandi. Come anche per gli anni scorsi, sono previsti sconti per più atleti iscritti dello stesso nucleo famigliare e sempre due lezioni di prova gratuite.

La mission del TLK si riconferma essere la volontà di fornire un servizio di sport diverso dagli altri: oltre all’integrazione attraverso l’attività fisica ed alla diffusione dei benefici derivanti dalla pratica del karate, il team punta ad offrire la massima professionalità tecnica e scientifica in tutti i suoi corsi avvalendosi di numerosi professionisti in vari settori, sia sportivi sia del benessere.

Per informazioni è possibile visitare il sito www.laiguegliakarate.weebly.com, la pagina Facebook Team Laigueglia Karate oppure scrivere a laiguegliakarate@gmail.com.