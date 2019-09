Sulle orme di Lanzarotto Malocello con l’Atletica Varazze

Varazze. Sabato 14 settembre, a Varazze, sul Molo Marinai d’Italia (il Molo del Surf) si terrà la terza edizione della Corsa di orientamento sulle orme di Lanzarotto Malocello, gara singola e a squadre riservata ad ambo i sessi, suddivisi in due categorie: da 6 a 10 anni e da 11 a 16 anni.

Un percorso ludico-sportivo comprensivo di ostacoli, cerchi, birilli e lanci di precisione. La classifica sarà stilata in funzione del tempo impiegato, al netto delle eventuali penalità totalizzate.

Manifestazione organizzata con il patrocinio della città di Varazze, la collaborazione del Comitato Lanzarotto Malocello Varazze.

Ritrovo e iscrizione gratuita direttamente sul posto dalle ore 15 alle 18, per provare l’emozione di cimentarsi in un’interessante prova sportivo-culturale, dedicata a Lanzarotto Malocello, il navigatore varazzino che nel 1312 scoprì l’Arcipelago Canario e diede il proprio nome all’isola di Lanzarote.

L’Atletica Varazze, la nota società sportiva, che con orgoglio porta in giro per il mondo il nome della Città delle Donne, del beato Jacopo e di tanti altri insigni personaggi e personalità, Lanzarotto Malocello compreso, anche quest’anno organizza la spettacolare prova di abilità, che si prefigge di promuovere sport e cultura tra i giovani e giovanissimi varazzini e non solo, con una corsa ad orientamento tra vari ostacoli da superare senza errori e nel minor tempo possibile.

Sponsor, come per le precedenti edizioni, il centro commerciale Corte di Mare, che mette a disposizione dell’Atletica Varazze due buoni sconto da 50 euro cadauno per l’acquisto di bibite presso la Coop di Varazze.

Sabato 21 settembre, nel contesto dell’ottava edizione del Lanzarottus Day, sarà il giorno di ricordo e commemorazione dell’impresa compiuta dal navigatore varazzino, che si svolgerà dalle ore 9,30 alle 17,30 circa. Prima sul Molo Marinai d’Italia, con l’arrivo del navigatore sul suo veliero e sfilata storica fino allo slargo di via Malocello, dove si terrà la cerimonia ufficiale con le autorità e la visita alla Gallery Malocello.

Dalle ore 15,30 alle 17,30 conferenza nella sala del palasport, con a seguire consegna attestati di partecipazione ai vincitori dei vari eventi collaterali e premi alle classi che si sono aggiudicati le borse di studio allo scopo istituite.

