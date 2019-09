Street food ad Alassio, raccolti 2500 euro per la Croce Bianca

Alassio. “Fare squadra porta sempre a ottimi risultati. Ed è così, facendo squadra, che Giampaolo e Cristina de Il baretto di via Cavour, Michele Cammarata del La Mangiatoia, e Martino del negozio Ilhabela hanno organizzato una bellissima serata di street food, raccogliendo ben 2500 euro che sono stati consegnati alla Croce Bianca”. Ad annunciarlo è la stessa pubblica assistenza di Alassio.

“Il ringraziamento – scrivono – va a loro che si sono impegnati al mille per mille per dar vita ad una splendida serata. Un grazie va anche a tutti i loro amici che hanno collaborato per rendere il tutto perfetto. E un grazie grandissimo va anche a chi ha partecipato all’inizitiva consentendo di raccogliere tanti fondi per la nostra pubblica assistenza. Sapevamo che il cuore di Alassio era grande, questa ne è stata la conferma”.

“Il duro lavoro che cerchiamo di fare tutti i giorni, per essere d’aiuto alle persone che hanno bisogno, sia in urgenza che per visite e terapie, diventa meno difficile sapendo di avere molti amici che ci sostengono. Tutti i volontari e il consiglio direttivo ringraziano sentitamente” concludono.