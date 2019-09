Stefano Bonaccorso, responsabile attività di base dell’Atalanta

L’academy della Dea è una garanzia per l’Olimpo del calcio. Il centrale toscano Gianluca Mancini (classe 1996) passato recentemente alla Roma è solo l’ultimo gioiello di un vivaio straordinario, tra calciatori cresciuti nelle giovanili o acquistati in giovanissima età, pressoché inesauribile di talenti. Da Bergamo, quasi ogni anno, sbocciano talenti destinati a grandi squadre e altrettanti successi. Alla base di questo successo una lunga tradizione dettata da passione, bilancio, pianificazione e scouting.

Insomma vi stiamo parlando di una vera e propria fabbrica di campioni edificata dal grande Mino Favini che fino al 2015 ha gestito il settore giovanile . A Zingonia il suo posto è stato preso da Maurizio Costanzi, uno capace di vincere lo Scudetto Primavera col Chievo. Mica roba da niente. Uno Scudetto con l’Atalanta lo ha vinto anche lui, con gli Allievi Nazionali 99. Costanzi è assistito dai coordinatori Giancarlo Finardi e Stefano Bonaccorso, per dirigere più di 315 giovani(ssimi) calciatori, 280 italiani e solo 35 stranieri.

Tutti, senza eccezioni, seguono la cultura del lavoro imposta dal club. In questo articolo vogliamo mettere in luce l’opera di Stefano Bonaccorso, un vero insegnante di calcio. Un uomo di campo, come lui stesso si definisce, che da più di10 anni svolge il ruolo di coordinatore dell’attività di base della società bergamasca, dopo aver fatto tutta la trafila nel club atalantino, iniziando da giovanissimo nella Forza e Costanza, squadra dilettantistica che ricorda con affetto ed emozione. Stefano Bonaccorso ci ha parlato delle caratteristiche che deve avere un buon settore di base e di quelle indispensabili per un allenatore di giovani.

Come è avvenuto il suo passaggio all’Atalanta?

“Sono entrato nella Dea nel 1991 grazie a Raffaello Bonifacio, un’istituzione a Bergamo. Ho incominciato dai Pulcini: di quel gruppo facevano parte Giampaolo Bellini, Alex Pinardi e Ivan Pellizzoli. Poi ho proseguito nelle altre categorie, Esordienti, Giovanissimi, nei quali sono rimasto 10 anni, e Allievi, per 4 stagioni. Quando, nel 2007, il ‘maestro’ha deciso, dopo tanti anni, di diminuire i suoi incarichi, mi è stato offerto di prendere il suo posto come coordinatore”.

Un’esperienza quasi trentennale la sua: in che modo è cambiato il calcio in questi anni?

“Voglio partire trattando il rapporto che la società ha con le famiglie: prima era diretto, mentre ora non più. Inoltre, i genitori accompagnavano i bambini o i ragazzi al campo e stop. Adesso sono molto più presenti. E c’è la figura del pro- curatore… Sono anche mutati gli aspetti sociali e spesso le famiglie portano al campo problematiche extra-calcistiche, che sono proprie anche del bambino. Quindi è indispensabile un’attenzione particolare da parte nostra per quanto concerne questi aspetti. È fondamentale interagire con le famiglie per cercare di risolvere eventuali criticità, nei limiti del possibile”.

Poi…

“Fino a pochi anni fa non si parlava di tecnologia applicata al calcio. Oggi è all’ordine del giorno a qualsiasi livello: grazie a questa, si riesce a dare maggior attenzione alle componenti della prestazione. Di contro, restano immutati quelli che sono gli aspetti cruciali da tener presenti nell’attività di base, vale a dire quelli tecnico-coordinativi ed educativi”.

Che consiglio dare agli istruttori che militano nei vivai