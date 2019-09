Borgio Verezzi. Oltre 1.500 presenze in più nei soli mesi di luglio-agosto rispetto allo stesso periodo del 2018 e funziona la sinergia con la rete outdoor SeaStone Riviera, grazie alla quale molti ospiti delle strutture ricettive hanno visitato il sito naturalistico con sconti e agevolazioni. Un bilancio molto positivo quello delle Grotte di Borgio Verezzi che si confermano una delle attrazioni più visitate del nostro territorio.

Oltre all’incremento di visitatori rispetto all’anno scorso, sono stati apprezzati dal pubblico tutti gli eventi realizzati: si è partiti dalla rassegna musicale “In punta di Suono”, sold out in tutte le serate, passando per gli eventi teatrali dedicati alla Divina Commedia, le aperture straordinarie serali e 7 giorni su 7 nel periodo estivo, concludendo con l’evento di lettura creativa e danza in collaborazione con l’associazione “Cosa vuoi che ti legga”.

“Abbiamo cercato di fornire una scelta di eventi e di tipologie di servizi che privilegiasse il maggior numero di persone” afferma Aldo Genesio, presidente della Cooperativa Arcadia, attuale gestore del sito naturalistico, “sempre tenendo conto del valore culturale delle proposte, sottolineato dalla bellezza e dal fascino delle Grotte di Borgio Verezzi”.

“Siamo anche stati aiutati dall’ottimo rapporto collaborativo con l’amministrazione comunale, sempre entusiasta nel sostenere tutte le manifestazioni in calendario”.

“Indubbiamente, la grande novità positiva di quest’anno è stata l’adesione alla rete consortile “SeaStone Riviera”, che ha fatto da cassa di risonanza promozionale influendo notevolmente nell’aumento dell’afflusso turistico alle Grotte di Borgio” aggiunge Genesio.

“Ovviamente non ci fermiamo qui, stiamo già lavorando a nuove proposte e progetti, il primo dei quali sarà la concretizzazione di uno studio scientifico dedicato agli abitanti dell’ambiente ipogeo delle grotte, in primis i pipistrelli; una conoscenza più approfondita ci permetterà di trasmettere nuove informazioni ai visitatori e di curare con ancora più attenzione questo straordinario ambiente sotterraneo” conclude il presidente della cooperativa Arcadia.

I visitatori totali nei mesi giugno-luglio-agosto sono stati oltre 15 mila, 1.000 grazie alla collaborazione con SeaStone, in attesa dei dati definitivi di settembre: “Non possiamo che essere felici e soddisfatti della sinergia operativa avviata con Arcadia e le Grotte di Borgio Verezzi – afferma il presidente di SeaStone Riviera Mario Parodi -. Siamo solo all’inizio, convinti che i numeri e la promozione si possano ancora migliorare, così come siamo pronti ad avviare nuove iniziative di interazione e rete legate alla nostra clientela outdoor, non solo visite ed eventi, ma anche attività speleologiche”.

“Abbiamo compreso subito che le Grotte di Borgio Verezzi rappresentano un “tassello” importante per l’offerta outdoor del nostro territorio, un sito naturalistico di forte attrattiva per i turisti sportivi”.

“Inoltre, le Grotte di Borgio Verezzi sono state importanti protagoniste del primo corso di formazione per l’outdoor in Liguria realizzato dalla SeaStone Academy, con un educational tour molto apprezzato da tutti i partecipanti”.

“Infine un doveroso ringraziamento al Comune di Borgio Verezzi che ha sostenuto il progetto e la proposta di collaborazione avviata tra Grotte e SeaStone: d’altronde con i progetti avviati sulla sentieristica, le falesie e i percorsi naturalistici l’amministrazione comunale ha compreso il ruolo fondamentale del settore outdoor per lo sviluppo turistico del nostro comprensorio. L’obiettivo è proseguire su questa strada” conclude il presidente Parodi.