Spotorno. Con la conclusione dei campi solari è terminato per l’anno in corso Summer Sport, il nuovo progetto promosso dalla Polisportiva Spotornese, con il supporto del Comune di Spotorno e di Opera Pia Siccardi-Berninzoni.

Negli spazi all’interno dei campi solari spotornesi, sia quello comunale che quello dell’Asilo Garrone, lo staff tecnico della Polisportiva Spotornese ha svolto attività motorie (gioco-sport judo) ed attività formative sportive (pallavolo, badminton e sport a corpo libero).

Foto 2 di 2



“Mentre all’interno del campo solare Asilo Garrone sono state sviluppate le attività di gioco-sport judo”, coadiuvate dal tecnico Davide Caserza col supporto delle suore presenti – afferma il presidente della Polisportiva Spotornese Claudio Gentili – nel campo solare comunale si è svolta una vera e propria mini olimpiade che ha viste impegnate quattro squadre di giovani partecipanti: Black Panther, Thor, Wonder Woman e Harley Quinn”.

“Lo spirito non competitivo delle attività svolte in entrambi i campi solari – prosegue Gentili – supportato dalla professionalità degli educatori di Cooperarci coadiuvati da Tiziana Ciarlo e dalle suore del Garrone, ha permesso ai ragazzi un approccio allo sport giocoso, interpretando lo sport come concreto strumento educativo e di formazione dei giovani“.

Nella giornata conclusiva, alla presenza di rappresentanti dell’amministrazione comunale e dell’Opera Pia Siccardi-Berninzoni, sono state consegnate magliette ricordo col nuovo logo di Summer Sport e premi di partecipazione a tutti i piccoli partecipanti.

Con la doverosa citazione dello staff tecnico della Polisportiva, composto da Davide Caserza, Gabriella Ludovico, Laura Losco, Marco Losco e Luca Iannì, l’appuntamento è rinnovato alla prossima estate.