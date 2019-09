Sicurezza a Savona, presidio della polizia locale: presenti gli assessori Levrero e Zunato

Savona. Lunedì 23 settembre dalle 10, presso il presidio della Polizia Municipale, saranno presenti l’assessore alle Politiche della Sicurezza Levrero e l’assessore allo Sviluppo Economico Zunato.

“Come annunciato fin da subito, non ci può essere un progetto sulla sicurezza che non parta dal coinvolgimento attivo della cittadinanza e dagli esercenti, ecco perchè lunedì mattina, dalle ore 10, saremo presenti l’assessore Zunato ed io per ascoltare i cittadini, coloro che hanno attività, valutandone criticità e proposte. Tutto per andare avanti insieme nel comune obiettivo di rendere più sicura ed attrattiva la nostra città”, ha affermato Levrero.

“Naturalmente non ci fermeremo a Piazza del Popolo, ma è indispensabile che si possa interloquire con ‘responsabili di zona’ scelti liberamente dai cittadini, affinchè possano rappresentare per noi amministratori il diretto collegamento con quella specifica porzione di territorio”.

“Quindi rinnovo l’invito ad amministratori condominiali, privati ed imprese a creare comitati di quartiere affinchè, con cifre esigue, si possa veramente mettere a punto un piano di sicurezza che oltre a rendere più serene le nostre vite, valorizzerà anche il patrimonio immobiliare”, ha concluso l’amministratore savonese.