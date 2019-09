“Settimana della gentilezza” ad Albenga: i ragazzi del liceo Bruno incontrano Ilaria, giovane affetta da autismo

Albenga. Lunedì 23 settembre 2019, nell’ambito della “Giornata dedicata alla gentilezza”, indetta dal Comune di Albegna, presso il Liceo Classico Giordano Bruno si è svolto un momento di sensibilizzazione sul tema della Sindrome di Asperger in una classe prima.

L’incontro di circa un’ora, dal titolo “Incontrarsi, conoscersi, capirsi”, ha offerto a tutti gli alunni presenti in aula l’occasione di conoscere attraverso le parole di Ilaria (affiancata dalla dott.ssa Simonetta Lumachi che ha fondato e gestisce un’Associazione genovese per la presa in carico di soggetti autistici) la sua visione del mondo che ci circonda.

La giovane ha ricevuto una diagnosi di autismo e durante l’incontro si è presentata illustrando tramite parole e disegni la sua modalità di vedere il mondo i suoi punti di forza, come il saper tradurre in fantastici disegni la realtà che la circonda o il saper recitare e le sue difficoltà, come ad esempio rispettare le “regole” della comunicazione sociale o capire il comportamento degli altri o sopportare il “bombardamento” costante e quotidiano di stimoli visivi, tattili, acustici, olfattivi che arrivano dal mondo esterno.

L’incontro ha offerto a tutti i partecipanti l’occasione di conoscere e comprendere quanta difficoltà, entusiasmo, fascino, originalità, solitudine abitino l’incredibile mondo dell’autismo ed al contempo abbia donato strategie e regole per capire come poter aiutare altri ragazzi e ragazze come Ilaria.

Ma non si è trattato dell’unico appuntamento della “Settimana della Gentilezza”, che è stata contraddistinta da numerosi eventi, che hanno coinvolto tutta la cittadinanza.

Spiega Marta Gaia consigliere del Comune di Albenga: “Ho avuto modo di parlare con i ragazzi e con gli insegnanti che voglio ringraziare per la grande collaborazione così come vorrei ringraziare la dirigente scolastica dottoressa Barile. Tra le attività che sono entrate maggiormente nel cuore dei ragazzi ci sono state quelle relative a ‘Puliamo il Mondo’. Purtroppo, come abbiamo visto, parte del loro lavoro è stato vanificato dall’opera di alcuni vandali in Piazza Europa”.

“Da quanto è avvenuto è scaturita rabbia e un senso di impotenza nei ragazzi, ma queste emozioni sono state convogliate in un momento di riflessione importante. Insieme agli insegnanti è stato avviato un percorso di dialogo e condivisione che ha portato a valutare i comportamenti, prima altrui e quindi i propri. Si è arrivati a considerare come spesso, alcuni gesti che possono essere sottovalutati da parte di chi li pone in essere, come ad esempio pasticciare il banco di scuola, possano portare, nei confronti di chi ogni giorno si adopera per pulire come i bidelli, un senso di rammarico pari a quello provato da loro in questa situazione”.

“I ragazzi hanno capito il valore della cosa pubblica e l’importanza di preservarla e prendersene cura. Anche se Piazza Europa è stata di nuovo imbrattata, possiamo dire che Puliamo il Mondo ha ottenuto un ottimo risultato ed ha lanciato un messaggio forte percepito dalla cittadinanza e, sopratutto, dai ragazzi che hanno partecipato a quelle giornate”, ah concluso Gaia.

Le attività legate alla “Settimana della Gentilezza” continueranno domani mattina (sabato 27 settembre) con il Laboratorio sulla differenziata in Piazza dei Leoni curato dalla Polizia Locale di Albenga e dalla Sat. Appuntamento alle 10.