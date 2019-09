Sette nuovi alberi da frutta in arrivo all’orto sociale del parco di San Pietro in Carpignano

Quiliano. “Piantiamola adesso!!”. E’ questo il nome scelto per l’iniziativa che si terrà sabato 7 settembre nell’orto sociale “Tutti giù per terra”, all’interno del Parco di San Pietro in Carpignano a Valleggia.

Per l’occasione, grazie alla collaborazione e al patrocinio del Comune di Quiliano, verranno piantati sette alberi da frutto dai ragazzi che frequentano l’orto.

“Le parole non bastano più di fronte alla deforestazione ed agli incendi dell’Amazzonia. È il momento di agire dove possiamo e come possiamo” il messaggio che lanciano i promotori dell’iniziativa, l’associazione Autismo Savona Guardami Negli Occhi Onlus, la cooperativa sociale Progetto Città e ORTOcircuito Coop. Agricola Sociale.

Chiunque è invitato a partecipare, dalle ore 9, alla piantumazione a cui seguirà un piccolo aperitivo.