Vado Ligure. Le strade di Vado e Savona si rincontrano dopo un decennio. Torna il derby del savonese: 5a giornata del campionato di Serie D, girone A. La gara dello stadio “Chittolina”, gremito in ogni ordine di posto, potrebbe rappresentare uno spartiacque per entrambe.

I rossoblù, per il momento all’asciutto alla voce tre punti, dovranno fare a meno dei centrali difensivi titolari Castaldo e Scannapieco. Nei biancoblù squalificato Ghinassi. 4 rigori sbagliati nelle prime cinque partite (tra campionato e coppa) sono un negativo dato paradigmatico sullo stato mentale di un gruppo ancora alla ricerca delle giuste certezze. Fischio d’inizio ore 15.00.

Foto 3 di 5









Excurus storico: 25 vittorie del Savona, 6 i successi del Vado. 15 le sfide terminate in parità.

L’ultimo confronto tra le squadre prima di quest’oggi risaliva alla stagione 2007/2008. Era il 10 gennaio, interregionale, girone di ritorno: Vado-Savona 1 a 1, reti di Baudi (V) e Soragna (S). I rossoblù, in difficoltà dopo la morte del compianto presidente Ciarlo, retrocessero in Eccellenza. Gli striscioni biancoblù chiusero quarti, nel campionato vinto nell’occasione dall’Alessandria.

Tabellino:

Vado-Savona 0-0

Vado: Illiante, Ferrara, Dagnino, Redaelli, Tona, Fossati, Oubakent, Marmiroli, D’Antoni, Gagliardi, Gallo

A disp. Vasoli, Alberto, Aurelio, Piu, Alessi, Criscito, Tomasini, Donaggio, Piacentini. All. L. Tarabotto

Savona: Guadagnin, Pertica, Marchio, Lo Nigro, Rossini, Castellana, Fricano, Buratto, Shekiladze, Tripoli, Giovannini

A disp.: Vettorel, Tissone, Albani, Amabile, D’Ambrosio, Disabato, Siani, Vita, Lazzaretti. All. Siciliano

Arbitro: Di Francesco (Ostia Lido). Assistenti: Marrazzo (Bergamo) e Campanella (Agrigento)

Note: Giornata tersa, afosa ma ventilata. Fondo sintetico in buone condizioni, bagnato prima dell’incontro. Ammoniti; Gagliardi (V). Angoli 3-7. Spettatori 800.

Vado e Savona nelle tradizionali casacche a strisce rossoblù e biancoblù. Padroni di casa in calzettoni e pantaloncini bianchi, ospiti in calzoncini e pantaloni blu. Tarabotto schiera un 4-4-2; Tona e Redaelli i centrali difensivi. Gagliardi in appoggio alla giovane punta D’Antoni. Siciliano risponde con un 4-3-3, Castellana centrale. Tridente offensivo mobile, composto da Tripoli, dal georgiano Shekiladze e dal giovane Giovannini.

Cronaca diretta:

1′ Savona subito in avanti. Corner dalla destra. Batte Buratto, sponda di Rossini. Giovannini colpisce di testa a botta sicura. Centrale, fra le braccia di Illiante.

3′ Ancora biancoblù pericolosi. Shekiladze affonda sulla fascia sinistra e serve al centro Buratto. Tiro rasoterra, Illiante respinge di piede.

13′ Giovannini conclude col sinistro. Illiante alza in angolo.

14′ Buratto, destro dai venticinque metri. Alto di non molto.

16′ Dagnino, cross dalla destra. Gallo stacca controtempo sul secondo palo, alto.

20′ Il Vado prova ad alzare il baricentro. Oubakent recupera palla dal fondo destro; finezza col tacco di Gagliardi a liberare Dagnino. Sinistro sbilenco, a lato.

23′ Fallo in ritardo a centrocampo di Gagliardi (V) ai danni Pertica (S). Ammonito.

29′ Lo Nigro imbecca Fricano sulla sinistra; cross in mezzo, provvidenziale intervento acrobatico di Tona in ripiegamento.

34′ Il Savona torna a premere. Fricano si accentra dalla fascia sinistra e con un tiro a giro cerca il palo lungo. Illiante alza sopra la traversa.