Vado Ligure. Sul terreno del Chittolina, per la terza giornata del campionato di Serie D, si affrontano Vado e Casale, due squadre alla ricerca della prima vittoria in questo torneo. Entrambe, infatti, nei primi due turni hanno ottenuto un pareggio e una sconfitta.

La cronaca. Luca Tarabotto manda in campo Illiante, Alberto, Pesce, Scannapieco, Castaldo, Fossati, D’Antoni, Marmiroli, Alessi, Gagliardi, Gallo. Rossoblù in campo con il 4-4-2.

A disposizione ci sono Faggiano, Criscito, Aurelio, Redaelli, Ferrara, Alberto, Donaggio, Piacentini, Oubakent.

Francesco Buglio presenta il Casale con Rovei, Villanova, Fabbri, Vecchierelli, Cintoi, Todisco, Coccolo, Poesio, Cappai, A. Buglio, Lamesta.

In panchina siedono Lamesta, Tarles, Bytyci, Mullici, Pinto, Brugni, Provera, Miello, Lanza, Mair.

Dirige l’incontro Lorenzo Maccarini della sezione di Arezzo, coadiuvato da Giacomo Bianchi (Pistoia) e Lucio Magherini (Prato).

Pronti via, rapida ripartenza degli ospiti e Scannapieco atterra Coccolo: ammonito. Punizione messa in mezzo da Angelo Buglio, colpo di testa di Todisco alto di poco.

Al 2° replica rossoblù: Marmiroli, dalla sinistra, dal limite dell’area, scocca un diagonale che esce di poco alla sinistra di Rovei.

Al 6° Rovei si rifugia in corner dopo una conclusione dalla sinistra di Gagliardi.

Al 7° Vado ancora pericoloso: missile di sinistro di Alessi: palla sulla traversa.

Al 14° taglio in area di Lamesta che riceve e calcia a rete: Illiante blocca in due tempi.

Al 15° Casale in vantaggio: Coccolo viene servito in area, salta Illiante e mette la palla in rete: 0 a 1.

Al 19° Coccolo va via in velocità alla difesa vadese, si presenta a tu per tu con Illiante e con un tocco di destro deposita in rete. Nerostellati avanti 2 a 0.

Al 23° corner per i nerostellati: lo calcia Angelo Buglio, in area testa di Cintoi, facile la presa del portiere locale.

Al 25° Gagliardi si allarga sulla destra, finta e fa partire un tiro-cross sul quale Todisco interviene in maniera scomposta e col petto infila la propria porta. I padroni di casa accorciano le distanze: 1-2.

La squadra locale al 27° agguanta il pareggio: conclusione di Fossati dal limite, un avversario devia e la traiettoria beffa Romei. Vado 2 Casale 2.

Al 41° Tarabotto inserisce Alberto al posto di Pesce.

La partita si mantiene vivace. Al 42° Cintoi trattiene platealmente Alessi e viene ammonito per la seconda volta: Casale in dieci.

Tra gli ospiti, al 45°, l’ex vadese Mair prende il posto di Cappai. Al 46° Buglio effettua già il secondo cambio: Pinto per Lamesta.

Dopo 2 minuti di recupero si rientra negli spogliatoi sul risultato di 2 a 2.