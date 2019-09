Savona. Due giorni dopo la presentazione in piazza, il Savona scende in campo per la seconda partita ufficiale della stagione, ovvero il debutto in campionato.

I biancoblù giocano sul campo del Seravezza, società che per il terzo anno consecutivo disputa la Serie D. Nel primo turno della Coppa Italia i versiliesi hanno battuto 3-0 il Ghivizzano Borgoamozzano, mentre i savonesi hanno avuto la meglio sulla Fezzanese ai calci di rigore.

Seravezza Pozzi guidato da Walter Vangioni in campo con Mazzini, Andrei, Leggio, Granaiola, Syku, Giordani, Bongiorni, Bortoletti, Frugoli, Grassi, Podestà.

A disposizione ci sono Petroni, Valori, Nelli, Lucaccini, Fall, Latini, Frateschi, Garofalo, Nannipieri.

Alessandro Siciliano manda in campo il Savona con Vettorel, Pertica, Fricano, Albani, Rossini, Tissone, Buratto, Obodo, Amabile, Disabato, Tripoli. Biancoblù in campo con il 3-5-2.

Le riserve sono Guadagnin, Lazzaretti, Grani, Mehic, Vita, Lo Nigro, Giovannini, Marchio, Bacigalupo.

Dirige la partita Riccardo Leotta della sezione di Acireale, assistito da Andrea Zezza (Ostia Lido) e Michela La Gorga (Aprilia).

Si inizia in lieve ritardo. Prime fasi di studio, non si annotano azioni da rete. Nei primi scampoli di gioco sono i biancoblù a tenere in mano il pallino del gioco, forti di un predominio a centrocampo.

Al 6° il Savona guadagna il primo corner della partita; sugli sviluppi colpo di testa di Rossini, a lato.

Al 9° i padroni di casa si fanno notare per la prima volta: conclusione di Bortoletti, fuori misura.

Il caldo si fa sentire, il ritmo di gioco non è elevato.

Al 17° Vettorel è chiamato alla respinta in angolo su una conclusione di Grassi.

Al 18° cartellino giallo per Leggio.

Al 23° va al tiro Frugoli: palla sull’esterno della rete.

Il Seravezza Pozzi passa in vantaggio al 25°. Fallo di mano in area di Pertica che ferma un tiro di Granaiola: ammonizione e calcio di rigore. Se ne incarica Grassi: palla in rete ed è 1 a 0.

I locali, galvanizzati, insistono: Rossini è costretto a chiudere un’iniziativa in angolo.