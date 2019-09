Sanremo. Sanremese e Vado hanno avuto un inizio di campionato difficile, conquistando solamente 2 punti nelle prime 3 giornate. Entrambe, pertanto, cercano oggi riscatto, andando a caccia della prima vittoria.

La cronaca. Nicola Ascoli manda in campo Caruso, Manes, Demontis, Lo Bosco, Spinosa, Taddei, Pici, Gagliardini, Scalzi, Likaxhiu, Gerace.

A disposizione ci sono Morelli, Bregliano, Bellanca, Vitiello, Scarella, Calderone, Pellicanò, Colombi, Fenati.

I rossoblù allenati da Luca Tarabotto rispondono con Illiante, Ferrara, Alberto, Redaelli, Castaldo, Dagnino, Tomasini, Marmiroli, Alessi, Gagliardi, Oubakent.

In panchina Foggiano, Tona, Aurelio, Piu, Gallo, Fossati, Donaggio, Piacentini, D’Antoni.

Arbitra Valerio Crezzini della sezione di Siena; guardalinee Vittorio Consonni (Treviglio) e Alessandro Antonio Boggiani (Monza).

Il campo bagnato non aiuta il bel gioco; la partita stenta ad ingranare. Il primo tentativo, all’11°, è di Scalzi dai venti metri: a lato di poco.

I biancazzurri fanno la partita e guadagnano due calci d’angolo nel giro di un minuto.

Al 15° Scalzi va via sulla destra, entra in area e calcia a rete: palla che esce non distante dal palo.

Tarabotto, che già deve fare i conti con numerose defezioni, soprattutto in difesa, perde un altro uomo della sua retroguardia: Castaldo, che si fa male e al 18° deve lasciare il posto a Gallo. Gallo si sistema a centrocampo, Redaelli arretra in difesa.

Gallo si fa subito notare con una conclusione: alta.

Al 21° terzo corner per i padroni di casa; la difesa rossoblù resiste. Al 24° viene ammonito Gerace. Al 25° il cartellino giallo è all’indirizzo di Marmiroli.

Al 27° la Sanremese sblocca il risultato: Likaxhiu dalla destra serve sulla sinistra Scalzi che in area va via ad Alberto e fa secco Illiante: 1 a 0.

La reazione del Vado è in un tiro di Alessi alla mezz’ora: fuori misura.

Al 31° angolo per i matuziani: sugli sviluppi deviazione di Gagliardini, Illiante si oppone.

Al 35° batti e ribatti nell’area locale, respinta corta, dal limite dell’area conclusione di controbalzo col destro di Oubakent: traversa.

Cambio di fronte, prova il tiro Spinosa: a lato.

Ci prova ancora Alessi a raggiungere il pareggio: al 37° la sua botta è parata da Caruso.

La Sanremese al 38° colpisce ancora, questa volta con una rapida ripartenza: Lo Bosco arriva al tiro e insacca il pallone del 2 a 0.

Il Vado non sa più reagire e deve fronteggiare un altro calcio d’angolo dei biancocelesti.

Si recuperano 2 minuti. Si va al riposo con la Sanremese avanti 2 a 0.