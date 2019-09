Serie D: per l’attacco del Savona c’è Giorgio Siani

Savona. Colpo in attacco per il Savona, che dopo due giornate del campionato di Serie D si trova a quota 4 punti in classifica.

Giorgio Siani è un nuovo giocatore biancoblù. L’attaccante, nato a Milano il 9 gennaio 1997, ha giocato l’ultima stagione tra le file del Ravenna, squadra di Lega Pro.

Alto 184 centimetri, il nuovo trequartista del Savona nel suo curriculum vanta 32 presenze e 2 reti in Serie C con le casacche di Tuttocuoio (stagione 2016/17) e Ravenna. Nel 2017/18 ha giocato nei Paesi Bassi nel FC Den Bosch con 3 presenze ed 1 rete in Eerste Divisie.

Ha militato nel settore giovanile del Varese, per poi passare a quello dell’Atalanta. Nella seconda parte dell’annata 2015/16 ha giocato nella Primavera del Carpi.