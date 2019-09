Vado Ligure. Il Vado, dopo il pareggio casalingo all’esordio con il Real Forte Querceta, è impegnato in trasferta, sul campo del Ghivizzano Borgoamozzano che è partito bene imponendosi a Lavagna per 2 a 0.

La cronaca. Luca Tarabotto deve fare a meno degli infortunati D’Antoni, Pesce, Costantini e Puddu. In compenso rientra Donaggio.

Rossoblù in campo con Faggiano, Alberto, Dagnino, Scannappieco, Castaldo (cap.), Tomasini, Donaggio, Marmiroli, Gallo, Gagliardi, Piacentini.

Le riserve sono Illiante, Tona, Aurelio, Redaelli, Ferrara, Fossati, Alessi, Piu, Oubakent.

L’allenatore Pacifico Fanani manda in campo Signorini, Borgia (cap.), Dell’Orfanello, Benedetti, Brusacà, Subbicini, Fomov, Aprile, Lucatti, Nottoli, Marin.

A disposizione: Marino, Simoni, Zadrima, Broccoli, Papi, Aldrovandi, Viti, Francescangeli, Canali.

Si gioca sul campo in erba di Bagni di Lucca. Dirige l’incontro Marco Menozzi della sezione di Treviso, assistito da Nadir Bertozzi (Cesena) e Giuseppe Cucinotta (Brescia).

Al 1° un tiro-cross di Gagliardi dalla sinistra scorre pericolosamente in area senza che nessuno dei compagni ci arrivi.

Al 6° contropiede del Vado, Gagliardi va al tiro dal limite dell’area: Signorini devia in angolo. Due corner per i rossoblù nei primi minuti di gioco.

Al 10° Donaggio dalla destra mette in mezzo per Gagliardi che perde il tempo giusto per il tiro e viene fermato.

Ancora un corner per i vadesi, che per i primi venti minuti fanno la partita. Poi, il GhiviBorgo riesce a farsi avanti con qualche iniziativa. Al 25°, su respinta della difesa vadese, Dell’Orfanello va al tiro da fuori area: a lato di poco.

Al 28°, comunque, il risultato resta inchiodato sullo 0 a 0.

Al 30° il GhiviBorgo passa in vantaggio: rimessa laterale dalla destra, cross perfetto di Borgia per la testa di Aprile che dal limite dell’area piccola insacca. 1 a 0.

Al 36° conclusione di Tomasini: il portiere respinge.

Sugli sviluppi di un corner fallo di Donaggio in area su Aprile: calcio di rigore. Lucatti spiazza Fabbiano e al 44° i biancorossoblù sono avanti 2 a 0.

Si va al riposo dopo 1 minuto di recupero con i rossoblù sotto di 2 reti.

Secondo tempo. I liguri ripartono decisi. Ma si espongono al contropiede dei locali: al 6° Lucatti, dopo un rimpallo, si trova a tu per tu con Faggiano, bravo a respingere il suo tiro.

Al 9° prova il tiro Tomasini: sul fondo. All’11° entra Fossati al posto di Tomasini. Al 16° Alessi sostituisce Gallo. Al 17°, tra i toscani, entra Papi per Nottoli.

Al 24° i rossoblù accorciano le distanze: tiro-cross di Piacentini dalla destra, Alessi da pochi passi trova la deviazione vincente. Vado sotto 2-1.

Al 26° Gagliardi prende palla sulla sinistra, si accentra e dal limite dell’area spara un destro indirizzato all’incrocio: Signorini respinge.

Al 30° Tarabotto effettua il secondo cambio: entra Oubakent, esce Donaggio.

Al 31° Dell’Orfanello mette palla in mezzo, sul secondo palo arriva Fomov: colpo di testa, di poco alto.

I locali insistono: al 35° punizione da fuori area messa in area, testa di Brusacà, fuori di poco.