Caronno Pertusella. La classifica, dopo 2 giornate, non può ancora dare indicazioni significative, ma alla luce del valore delle due squadre, quello tra Caronnese e Savona può essere definito senza dubbio uno scontro d’alta quota, tra due società che puntano in alto in questo campionato. Entrambe, nei primi 2 turni, hanno ottenuto un pareggio e una vittoria.

La cronaca. Roberto Gatti manda in campo Porro, Silvestre, Curci, Tanasa, Tarantino, Cosentino, Putzolu, Battistello, Scaringella, Corno, Sorrentino.

In panchina siedono Matera, Galletti, Meruzzi, Vernocchi, Taccogna, Perpetaj, Mariutti, Porcino.

Siciliano schiera Guadagnin, Pertica, Dinane, Lo Nigro, Rossini, Ghinassi, Buratto, Obodo, Vita, Tripoli, D’Ambrosio.

A disposizione ci sono Vettorel, Marchio, Lazzaretti, Amabile, Fricano, Castellana, Disabato, Shekiladze, Siani.

Rispetto al debutto, quindi, c’è Lo Nigro al posto di Disabato, non al meglio. I tre nuovi arrivi siedono tutti in panchina.

Arbitra Enrico Gemelli della sezione di Messina, assistito da Lorenzo Concari (Parma) e Dario Ameglio (Torino).

Nel 1° minuto rossoblù già in attacco; mischia in area e Guadagnin deve respingere una conclusione ravvicinata di Scaringella.

Sono i lombardi a fare il gioco e nei primi dieci minuti guadagnano due calci d’angolo. Sul primo, al 3°, si annota un colpo di testa di Putzolu che chiama Guadagnin ad una difficile parata.

Al 6° è ancora Putzolu ad andare al tiro, il portiere savonese controlla. Putzolu che, al 9°, viene ammonito.

Al 16° la Caronnese sblocca il risultato. Sorrentino si invola sulla sinistra, serve un cross sottoporta dove Scaringella è pronto alla deviazione vincente: 1 a 0.

Palla al centro, il Savona la perde subito e i rossoblù colpiscono ancora: assisti di Corno che libera Scaringella, il quale col piatto fredda ancora Guadagnin: 2 a 0 per la Caronnese al 18°.

Al 23° punizione per i biancoblù dalla distanza: Vita calcia sulla barriera.

Al 28° gli Striscioni accorciano le distanze: palla di Obodo in profondità per Pertica, che resiste a Battistello e passa al centro a Tripoli, pronto ad insaccare. Caronnese 2, Savona 1.

La squadra di mister Siciliano riprende determinazione ed ora fa la partita.

Al 35°, però, è la Caronnese a farsi avanti: un diagonale di Corno esce di un soffio.

Al 38° viene ammonito D’Ambrosio.

Savonesi in attacco al 42°: tiro di Vita, Porro respinge in corner. Al 45° discesa di Buratto e conclusione: sul fondo.

L’arbitro concede 2 minuti di recupero. A metà gara il risultato è di 2 a 1 per i lombardi.