Serie C2: la Don Dagnino esce nei quarti di finale

Andora. Dopo aver eliminato in due partite il Valle Bormida negli ottavi di finale, la Don Dagnino si è fermata nei quarti di finale.

I rossoblù, che erano giunti secondi nel girone B, sono stati battuti in due gare dall’Araldica Castagnole Lanze, che era giunta terza nel girone A.

I piemontesi si sono imposti ad Andora per 11 a 10, per poi chiudere i conti per 11-5 sul campo di casa.

L’andata dei quarti di finale:

Gottasecca-Caraglio 11-6

Virtus Langhe-Ricca 11-1

San Biagio-Castellettese 11-2

Don Dagnino-Araldica Castagnole Lanze 10-11

Il ritorno dei quarti di finale:

Caraglio-Gottasecca 11-9

Ricca-Virtus Langhe 11-7

Castellettese-San Biagio 7-11

Araldica Castagnole Lanze-Don Dagnino 11-5

Gli spareggi dei quarti di finale:

Gottasecca-Caraglio rinviata 11 settembre ore 21

Virtus Langhe-Ricca rinviata 11 settembre ore 21