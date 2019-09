Serie B, Vini Capetta Don Dagnino e Bcc Pianfei Pro Paschese agli spareggi

Andora. Bcc Pianfei Pro Paschese e Serramenti Bono Centro Incontri vincono entrambe nell’ultimo turno e chiudono i playout con gli stessi punti, ma i villanovesi sono secondi per una migliore differenza giochi complessiva nella seconda fase, avendo chiuso con lo stesso punteggio gli scontri diretti, e dunque vanno agli spareggi di semifinale con la Vini Capetta Don Dagnino.

Levratto e compagni erano padroni del loro destino: con un successo avrebbero ottenuto il pass per continuare il loro campionato, avendo un margine irraggiungibile per gli avversari nella differenza giochi. Hanno iniziato bene con la Speb, 5-2, poi, perso l’ottavo gioco alla unica con un errore di capitan Levratto, si sono disuniti, sono stati raggiunti alla pausa, 5-5 e superati nella ripresa, 5-7, 6-8. Nel gioco successivo la Bcc Pianfei Pro Paschese è avanti 40-15 ma lo perde al secondo vantaggio prima di posare la caccia (unica) per un fallo ancora di Levratto, 6-9. Sembra finita, invece arriva il settimo, l’ottavo alla unica e quello della parità ai vantaggi. La panchina ospite chiede time-out, ma la formazione di casa sale a 10. Daziano perde poi una lente a contatto, time-out medico e poi anche quello della Bcc Pianfei Pro Paschese e si torna a giocare. Il game se lo aggiudica il team villanovese per l’11-9 finale.

Intanto il Serramenti Bono Centro Incontri era in attesa, avendo già vinto la gara con la Vini Capetta Don Dagnino. Un successo inutile per Brignone e compagni: la quadretta di Andora ha tenuto il primo tempo, 5-5, poi nella ripresa capitan Grasso resta negli spogliatoi lasciando il posto in battuta allo juniores Lorenzo Stalla. Break di tre giochi, poi uno per parte, prima dell’11-7 al fischio conclusivo.

Il tabellino:

Serramenti Bono Centro Incontri – Vini Capetta Don Dagnino 11-7

Serramenti Bono Centro Incontri: Stefano Brignone, Enrico Panero, Matteo Ferrero, Francesco Garro. Dt Ermanno Brignone e Franco Calandri.

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso (Lorenzo Stalla), Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt Giulio Ghigliazza.

Arbitro: Giuseppe Fazio.

I risultati della 6ª giornata:

Serramenti Bono Centro Incontri-Vini Capetta Don Dagnino 11-7

Bcc Pianfei Pro Paschese-Speb 11-9

La classifica finale: Vini Capetta Don Dagnino 19, Bcc Pianfei Pro Paschese, Serramenti Bono Centro Incontri 17, Speb 11.